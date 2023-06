Carreata oferece exames de mamografia e papanicolau gratuitos na praça Ary Coelho

Momento de se cuidar! A unidade móvel do Hospital de Amor está realizando exames de prevenção de câncer para mulheres na Praça Ary Coelho, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O atendimento está sendo feito de forma gratuita nesta terça (27), até às 17h. Amanhã, quarta-feira (28), será das 7h às 17h.

O Instituto de Prevenção do Hospital em Campo Grande realiza exames de mamografia para mulheres de 40 a 69 anos e de papanicolau na faixa etária entre 25 e 64 anos.

A unidade móvel tem capacidade para realizar 1.140 exames de mamografia por mês e percorre os bairros da Capital e os municípios vizinhos. São realizados, em média, 6 mil exames de mamografia por ano.

Em 2022, o Hospital de Amor foi responsável por diagnosticar 195 casos de câncer de mama, sendo mais de 70% em fase inicial, quando há maior chance de cura.

Como participar

O exame é gratuito e não precisa de agendamento prévio. As interessadas devem comparecer à unidade móvel com RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

A unidade fixa está localizada na Avenida Vereador Thirson de Almeida, 3.103, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Além dos exames de mamografia e papanicolau, a unidade realiza consultas, colposcopias, biópsias e pequenas cirurgias de mama e colo de útero.

