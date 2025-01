CDL publica Nota de Repúdio ao aumento da tarifa do transporte público na Capital

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande publicou uma nota de repúdio sobre o aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus, elevando o valor de R$ 4,75 para R$ 4,95. "Este reajuste de 4,21% está muito acima da inflação acumulada do ano anterior, que foi de 5,06%", declarou.

De acordo com a CDL, a medida impacta diretamente trabalhadores e empregadores da Capital, que são forçados a destinar uma parte considerável de seus rendimentos para o transporte público, comprometendo ainda mais o sustento de suas famílias.

"Atualmente, a média salarial em Campo Grande é de R$ 2.000, o que significa que o gasto mensal com transporte pode consumir até 12% dessa renda, considerando duas viagens diárias. Os usuários já enfrentam condições deploráveis no transporte público da cidade", pontuou.

Conforme ainda a Câmara, em uma pesquisa recente realizada pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), 65% dos entrevistados classificaram o serviço como ruim ou péssimo.

"Destacamos que o serviço de transporte coletivo está longe de oferecer a qualidade que a população merece, com ônibus frequentemente quebrados, superlotados, com goteiras e sujeira, parecendo verdadeiras carroças. O reajuste na tarifa, sem que haja melhorias concretas no serviço, representa um golpe adicional à classe trabalhadora e à população em geral. É inaceitável que se aumente o valor da passagem sem a devida contrapartida em qualidade e eficiência", afirmou.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande ainda clama ao Legislativo Municipal uma forte fiscalização sobre o contrato e pede para que a Prefeitura de Campo Grande busque alternativas imediatas e eficazes para melhorar a prestação desse serviço, pensando no bem-estar da comunidade.

"A CDL Campo Grande reforça a necessidade urgente de melhorias no transporte público da cidade. É imprescindível investir em ônibus novos, na manutenção adequada dos veículos e em condições dignas para os passageiros. Atualmente, a idade média da frota de ônibus é de 8 anos, e 30% dos veículos têm mais de 10 anos de uso. Somente com essas ações de melhorias será possível garantir um transporte público de qualidade e acessível a todos", finalizou.

JD1 Notícias

