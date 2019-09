Centro terá lojas abertas neste fim de semana com promoções

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Alguns estabelecimentos comerciais do centro de Campo Grande abrirão as portas durante este final de semana do feriado da Independência para que os consumidores aproveitem dos descontos oferecidos durante a campanha Promocentro.

Lançada na última quarta-feira (4), a campanha teve início na quinta-feira (5) e terminará na próxima terça-feira (10). Neste período, mais de 350 lojas da região central oferecem descontos de até 50% em seus produtos.

“Grande parte das lojas da área central estarão abertas no sábado (7) e no domingo (8), facilitando para quem não conseguiu fazer suas compras durante a semana”, ressaltou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, Adelaido Vila.

“Quem ainda não esteve no centro para fazer usas compras poderá prestigiar o desfile de 7 de setembro, passar nas lojas e aproveitar os descontos”, concluiu o presidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também