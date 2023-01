JD1TV: Chuva nem bem começa e ruas já ficam alagadas na Capital

Conforme previa a meteorologia, a chuva marcou presença no início desta tarde (31), em Campo Grande. Sob Alerta Laranja emitido pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a Capital tem previsão ainda de chuvas intensas.

Marcando chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), há também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. É preciso que a população tenha atenção em casos de enchentes.

Segundo leitores, na rua Marques de Herval no bairro Mata do Jacinto houve um acumulo de água na região, mais uma vez. O motivo se dá aos bueiros entupidos. Confira:

Janeiro mais chuvoso

De acordo com o meteorologista Natálio Abraão, MS teve o janeiro mais chuvoso dos últimos 25 anos este ano. Além disso, devido às chuvas intensas, o meteorologista fez um alerta sobre o Pantanal. "É provável que o Pantanal volte a ter enchentes. Ainda não concluí o assunto, mas estamos estudando sobre isso", afirmou.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também