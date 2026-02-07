Menu
Menu Busca sábado, 07 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Ciclista morre atropelado por caminhão boiadeiro em Anastácio

O Corpo de Bombeiros confirmou o óbito ainda no local

07 fevereiro 2026 - 14h54Sarah Chaves, com A Princesinha News
Foto: A Princesinha NewsFoto: A Princesinha News  

Um ciclista morreu após ser atingido por um caminhão boiadeiro no fim da tarde desta sexta-feira (6), em Anastácio. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Integração com a Rua Moisés Flores Nogueira, e a vítima ainda não foi identificada.

Segundo testemunhas, o ciclista passou por um quebra-mola, perdeu o equilíbrio e caiu na pista no momento em que o caminhão se aproximava. O impacto foi inevitável. Motoristas que passavam pelo local acionaram o socorro, mas o homem morreu antes da chegada das equipes de emergência.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, enquanto a Polícia Civil assumiu a investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Após os procedimentos, o corpo foi removido, e as autoridades seguem tentando identificar a vítima e localizar familiares. Moradores da região relatam preocupação com o intenso fluxo de caminhões na avenida, que é uma das principais vias de ligação da cidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: PMCG
Cidade
Praça Bolívia recebe ação de adoção de cães resgatados no domingo
Foto: Vinicius Santos
Cidade
Instabilidade em bancos e no Pix causa transtornos neste sábado
Imagem Ilustrativa
Cidade
Homem é suspeito de exercer fisioterapia de forma irregular em Campo Grande
Thiaguinho - Foto: Tardezinha
Agronegócio
Thiaguinho é confirmado como atração da Expogrande 2026
Local do crime - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Homem que matou para vingar a morte do irmão é condenado a 12 anos de prisão na Capital
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Justiça
Justiça limita cobrança do IPTU/2026 em Campo Grande e suspende majoração
Suspeito com a arma na mão
Justiça
Desembargadores mantêm prisão de acusado por homicídio ocorrido no Jardim Leblon
Foto: PMCG
Cidade
Prefeitura chama aprovados para vagas de merendeiro e monitor
As áreas protegidas também registraram queda expressiva de área queimada.
Cidade
MS registra queda de quase 86% nos focos de calor em 2025
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cidade
Prazo de inscrições do Fies chega ao fim nesta sexta-feira

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital