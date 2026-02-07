Ciclista morre atropelado por caminhão boiadeiro em Anastácio

Um ciclista morreu após ser atingido por um caminhão boiadeiro no fim da tarde desta sexta-feira (6), em Anastácio. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Integração com a Rua Moisés Flores Nogueira, e a vítima ainda não foi identificada.

Segundo testemunhas, o ciclista passou por um quebra-mola, perdeu o equilíbrio e caiu na pista no momento em que o caminhão se aproximava. O impacto foi inevitável. Motoristas que passavam pelo local acionaram o socorro, mas o homem morreu antes da chegada das equipes de emergência.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, enquanto a Polícia Civil assumiu a investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Após os procedimentos, o corpo foi removido, e as autoridades seguem tentando identificar a vítima e localizar familiares. Moradores da região relatam preocupação com o intenso fluxo de caminhões na avenida, que é uma das principais vias de ligação da cidade.

