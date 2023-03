Cidade da PÃ¡scoa: Fiems terÃ¡ oficina de aulas para confecÃ§Ã£o de ovos de chocolate

Entre 31 de março e 9 de abril, nos altos da Avenida Afonso Pena, o Sistema Fiems completa parceria com a Prefeitura de Campo Grande criando possibilidade de geração de renda, lazer e saúde.

A Cidade da Páscoa, montada na Cidade so Natal terá a carreta do Senai, oferecendo estrutura moderna de laboratório móveis, com a realização diária de oficinas de fabricação de ovos de chocolate. A previsão é de que as aulas ocorram das 16h às 19h, com turmas de 16 pessoas por dia.

Além do processo de fabricação, os alunos terão acesso a informações sobre noções básicas de boas práticas em higiene na manipulação de alimentos e conteúdos sobre controle precificação e vendas.

As crianças poderão explorar todo o lado lúdico da oficina de pintura de ovos de páscoa, prevista para ser realizada aos sábados e domingos, das 19h às 20h.

As inscrições para as oficinas podem ser feitas antecipadamente pelo FAC pelo telefone (67) 2020-1361.

O Senai também auxiliará o cidadão interessado em se profissionalizar em outras áreas, com acesso a informações sobre mais de 15 cursos oferecidos.

O espaço será composto por decoração temática, foodtrucks, shows diários de artistas locais, espetáculo da Paixão de Cristo, Missa do Domingo de Páscoa, Mesa de Santa Ceia e Toca do Coelho. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da e Fundação de Cultura. Com apresentação da Famasul e Sesc, com exposição de uma fazendinha no local. Além de apoio da Abrasel, Produserv e UCDB, e patrocínio da Águas Guariroba, Comper, Fort Atacadista e Fiems.

