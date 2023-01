Cidade de Natal encerra hoje com atrações a partir das 15h

Após 30 dias, a Cidade do Natal encerra sua programação neste domingo (15), as atrações serão a partir das 15h, com artistas regionais e a parada natalina com diversos personagens.

Às 15h o grupo Batucando Histórias e On The Road ficam responsáveis pela atração, além da roda gigante, brinquedos infláveis e visita a Casa do Papai Noel, trenzinho, presépio e uma árvore Oliveira de 200 anos. O cortejo musical com a Parada Natalina acontece às 21h.

O local conta ainda com praça de alimentação com 11 tendas gourmet – que fazem referência a prédios históricos de Campo Grande, como por exemplo o Colégio Oswaldo Cruz, Pensão Pimentel, Hospedaria Ramalho, Hotel Americano, Casa do Artesão, entre outros -, com refeições em valores acessíveis a partir de R$ 10.

A programação diária das atrações culturais e demais informações podem ser conferidas no site.

