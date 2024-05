Cineclube TransCine chega ao Jardim Colúmbia nesta quinta

Realizado por meio do projeto Circula CG, o Cinema em Trânsito estará na quinta-feira (23) com a sessão de cinema gratuita ao lado do Campo de Futebol Jardim Colúmbia, localizado na Rua Pindaré, 561, Jardim Colúmbia, a partir das 18h30. Serão exibidos 5 curtas-metragens com produção sul-mato-grossense.

A sessão terá cerca de 50 minutos de duração, onde serão exibidos os filmes “As Invenções de Akins”, de Ulísver Silva, “A Menina e a Árvore”, de Ara Martins, “Cinzas do Pantanal”, de Mariana Marques, “O Kunumi e o Curupira”, de Tatiana Varela, e Criação do Homem e da Mulher, de Fabiana Fernandes e Tatiana Varela.

"A ideia de levar o cinema diretamente aos bairros é para que todos, independentemente de onde moram, tenham acesso a essa forma de arte maravilhosa que é o cinema. Ver a alegria nos olhos das crianças e adultos durante as exibições é o que nos motiva a continuar com esse projeto," ressalta Mariana Sena, produtora audiovisual e idealizadora da TransCine – Cinema em Trânsito.

"Trazer o cinema para o Jardim Colúmbia é mais do que uma sessão de filmes; é uma celebração da cultura e da comunidade. Queremos mostrar que a arte é acessível a todos e que as histórias contadas nas telas também podem refletir as vivências e sonhos de cada espectador," afirma Lucas Arruda, jornalista e idealizador do projeto.

A sessão contará com intérprete de Libras, pipoca e refrigerante distribuídos gratuitamente, proporcionando uma experiência completa de cinema para todos os presentes.

