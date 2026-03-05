Menu
Menu Busca quinta, 05 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
Cidade

Com 1,7 mil vagas, Caravana da CastraÃ§Ã£o abre agendamentos na prÃ³xima semana em Campo Grande

Programa estadual jÃ¡ castrou 20 mil animais em Mato Grosso do Sul e oferece atendimento gratuito para cÃ£es e gatos em diferentes regiÃµes da Capital

05 marÃ§o 2026 - 14h28Taynara Menezes
A Caravana da Castração percorrerá os 79 municípios sul-mato-grossensesA Caravana da CastraÃ§Ã£o percorrerÃ¡ os 79 municÃ­pios sul-mato-grossenses   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

Após alcançar a marca de 20 mil animais castrados em Mato Grosso do Sul, a Caravana da Castração chega a Campo Grande com 1.700 vagas gratuitas para cães e gatos. Os agendamentos começam a partir do dia 10 de março e serão realizados exclusivamente pela internet.

A iniciativa é coordenada pela Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal (Suprova), vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), em parceria com as prefeituras. Na Capital, a ação conta com o apoio da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), responsável pelo controle de vagas e pela organização logística.

Segundo o secretário da Setesc, Marcelo Miranda, a chegada do programa à Capital reforça o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas voltadas à proteção animal e à saúde pública.

“Estamos falando de uma política que une proteção animal, saúde pública e responsabilidade social. A Caravana da Castração leva acesso gratuito a um serviço essencial e fortalece uma cultura de cuidado e prevenção”, destacou.

A estrutura da Caravana inclui equipe especializada e suporte veterinário durante todo o processo. Os animais passam pelo procedimento de castração, recebem microchip de identificação, medicação, colar elizabetano e roupinha cirúrgica para o pós-operatório. O programa também disponibiliza ambulância veterinária e suporte veterinário 24 horas para eventuais intercorrências.

A Caravana da Castração percorrerá os 79 municípios sul-mato-grossenses. O microchip implantado nos animais funciona como um identificador eletrônico com dados do tutor, o que contribui para a responsabilização e para o combate ao abandono e aos maus-tratos.

Como fazer o agendamento

O agendamento é realizado pelo sistema SigPet. Primeiro, o tutor deve cadastrar o animal na plataforma, preenchendo os dados pessoais e as informações do pet. Após a confirmação do cadastro, é necessário acessar novamente o sistema dentro do período correspondente à sua região para efetivar o agendamento da vaga.

O cadastro prévio não garante o atendimento. A vaga só é confirmada após a conclusão do agendamento na data indicada para cada região. Depois disso, o sistema informa dia, horário e local do procedimento.

No dia marcado, o tutor deve comparecer com documento pessoal e seguir as orientações repassadas no momento do agendamento.

Calendário em Campo Grande

Após realizar o cadastro no SigPet, o tutor deverá acessar o sistema no período correspondente à sua região para efetivar o agendamento.

Períodos de agendamento

Região Segredo (Tarsila do Amaral): 10 a 13 de março

Região Central (Cidade do Natal): 19 a 20 de março

Rochedinho (Distrito): 21 a 22 de março

Anhanduí (Distrito): 23 a 25 de março

Região Bandeira – Moreninhas (Estádio Jacques da Luz): 28 a 30 de março

Execução dos atendimentos

Tarsila do Amaral: 14, 15, 17, 18, 19 e 20 de março – 600 vagas

Cidade do Natal (COP 15): 22 de março – 100 vagas

Rochedinho: 23, 24 e 25 de março – 200 vagas

Anhanduí: 26, 27 e 28 de março – 200 vagas

Moreninhas – Estádio Jacques da Luz: 31 de março a 10 de abril – 600 vagas

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3316-9192 (Suprova) e (67) 2020-1397 (Subea).

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

A prisão foi efetuada pela Força Tática da 11ª CIPM -
PolÃ­cia
Homem Ã© preso por manter relaÃ§Ã£o com menina de 13 anos em Campo Grande
Sextou! Safari Burger terá promoção de hambúrguer por R$ 25 nesta sexta-feira
Cidade
Sextou! Safari Burger terÃ¡ promoÃ§Ã£o de hambÃºrguer por R$ 25 nesta sexta-feira
Ney Matogrosso
Cidade
Festival da Juventude na UFMS traz Ney Matogrosso e Chico Chico Ã  Capital
Poda incompleta gera reclamação de pedestres na Avenida Guaicurus
Cidade
Poda incompleta gera reclamaÃ§Ã£o de pedestres na Avenida Guaicurus
Exame tem deixado dúvidas nos candidatos
Cidade
Detran-MS esclarece diferenÃ§a entre 'nÃ£o apto' e 'nÃ£o concluÃ­do' no exame de direÃ§Ã£o
Fachada UPA
SaÃºde
Prefeitura diz ao MinistÃ©rio PÃºblico que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs
Viatura PCMS -
PolÃ­cia
Assassinato no Campo Nobre fica sem autoria definida e caso Ã© arquivado
Cotolengo realiza dois dias de bazar solidário com produtos doados pela Receita Federal
Cidade
Cotolengo realiza dois dias de bazar solidÃ¡rio com produtos doados pela Receita Federal
"Bonito é lindo", elogia Luciano Huck durante gravações em cidade turística de MS
Cidade
"Bonito Ã© lindo", elogia Luciano Huck durante gravaÃ§Ãµes em cidade turÃ­stica de MS
Capacitação vai ajudar em atendimento humanizado
Cidade
CapacitaÃ§Ã£o reforÃ§a atendimento humanizado no sistema socioeducativo de MS

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande