Com 1,7 mil vagas, Caravana da CastraÃ§Ã£o abre agendamentos na prÃ³xima semana em Campo Grande

Após alcançar a marca de 20 mil animais castrados em Mato Grosso do Sul, a Caravana da Castração chega a Campo Grande com 1.700 vagas gratuitas para cães e gatos. Os agendamentos começam a partir do dia 10 de março e serão realizados exclusivamente pela internet.

A iniciativa é coordenada pela Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal (Suprova), vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), em parceria com as prefeituras. Na Capital, a ação conta com o apoio da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), responsável pelo controle de vagas e pela organização logística.

Segundo o secretário da Setesc, Marcelo Miranda, a chegada do programa à Capital reforça o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas voltadas à proteção animal e à saúde pública.

“Estamos falando de uma política que une proteção animal, saúde pública e responsabilidade social. A Caravana da Castração leva acesso gratuito a um serviço essencial e fortalece uma cultura de cuidado e prevenção”, destacou.

A estrutura da Caravana inclui equipe especializada e suporte veterinário durante todo o processo. Os animais passam pelo procedimento de castração, recebem microchip de identificação, medicação, colar elizabetano e roupinha cirúrgica para o pós-operatório. O programa também disponibiliza ambulância veterinária e suporte veterinário 24 horas para eventuais intercorrências.

A Caravana da Castração percorrerá os 79 municípios sul-mato-grossenses. O microchip implantado nos animais funciona como um identificador eletrônico com dados do tutor, o que contribui para a responsabilização e para o combate ao abandono e aos maus-tratos.

Como fazer o agendamento

O agendamento é realizado pelo sistema SigPet. Primeiro, o tutor deve cadastrar o animal na plataforma, preenchendo os dados pessoais e as informações do pet. Após a confirmação do cadastro, é necessário acessar novamente o sistema dentro do período correspondente à sua região para efetivar o agendamento da vaga.

O cadastro prévio não garante o atendimento. A vaga só é confirmada após a conclusão do agendamento na data indicada para cada região. Depois disso, o sistema informa dia, horário e local do procedimento.

No dia marcado, o tutor deve comparecer com documento pessoal e seguir as orientações repassadas no momento do agendamento.

Calendário em Campo Grande

Após realizar o cadastro no SigPet, o tutor deverá acessar o sistema no período correspondente à sua região para efetivar o agendamento.

Períodos de agendamento

Região Segredo (Tarsila do Amaral): 10 a 13 de março

Região Central (Cidade do Natal): 19 a 20 de março

Rochedinho (Distrito): 21 a 22 de março

Anhanduí (Distrito): 23 a 25 de março

Região Bandeira – Moreninhas (Estádio Jacques da Luz): 28 a 30 de março

Execução dos atendimentos

Tarsila do Amaral: 14, 15, 17, 18, 19 e 20 de março – 600 vagas

Cidade do Natal (COP 15): 22 de março – 100 vagas

Rochedinho: 23, 24 e 25 de março – 200 vagas

Anhanduí: 26, 27 e 28 de março – 200 vagas

Moreninhas – Estádio Jacques da Luz: 31 de março a 10 de abril – 600 vagas

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3316-9192 (Suprova) e (67) 2020-1397 (Subea).

