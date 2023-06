Com baixa adesão, Campo Grande faz força-tarefa para vacinação da gripe

Com o índice bem abaixo do esperado na campanha de vacinação para a gripe, Campo Grande têm realizado busca ativa de pessoas em diversos lugares como estratégia no intuito de garantir a imunização da população. A ação é coordenada pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

As ações estão sendo concentradas em escolas, instituições públicas e privadas, além de locais com grande circulação e concentração de pessoas, como shoppings e supermercados.

Conforme divulgado pela prefeitura, na última semana, equipes da Sesau visitaram ao menos oito escolas municipais, duas empresas de grande porte da área de logística, na Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Agetran (Agência Municipal de Trânsito), no Ministério Público Estadual e no Batalhão de Choque da Polícia Militar. Ao todo, foram mais de 1 mil pessoas vacinadas.

”Através da busca ativa, podemos garantir que todos tenham acesso igualitário às vacinas e que as coberturas vacinais sejam alcançadas, fortalecendo assim a proteção individual e coletiva”, disse o secretário Sandro Benites.

A vacina contra a gripe está liberada para todas as pessoas maiores de seis meses e disponíveis em mais de 70 unidades básicas e de saúde da família. Oficialmente, a campanha nacional de imunização contra a doença terminou no dia 31 de maio.

De 1° de janeiro a 19 de junho de 2023, foram notificados 1.736 casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves. No mesmo período, foram 157 óbitos registrados em Campo Grande. Em todo o ano passado, as doenças acometeram mais de 6,9 mil pessoas.

De acordo com o último relatório divulgado no dia 2 de junho pelo Serviço de Imunização da Sesau, 34,36% do público-alvo foi vacinado em Campo Grande, o que representa 109,959 mil pessoas de um público estimado em 339 mil pessoas.

