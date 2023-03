Com carros e motocicletas, Detran abre novo leilão de sucatas aproveitáveis

Com 74 veículos para sucatas, sendo 13 carros e 61 motocicletas, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), abre novo leilão nesta quarta-feira (22). Os lances começam às 10h e serão encerrados às 15h, do dia 5 de abril (horários de Brasília).

Os automóveis foram apreendidos nos municípios de Camapuã, Coxim, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. Os interessados podem visitar as sucatas nos dias 31, 03 e 04 de abril, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30, no Pátio da PMAX, que fica na Rua Gigante Adamastor, n°. 16, no bairro Jardim Santa Felicidade, região das Moreninhas.

Para participar, é preciso acessar o site da leiloeira, neste endereço: www.barretoleiloes.com.br, que também disponibiliza informações detalhadas dos lotes.

Podem fazer lances, pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do Território Nacional, conforme Lei nº. 12.977/2014, regulamentada pela Resolução CONTRAN n°. 611/2016.

Deixe seu Comentário

Leia Também