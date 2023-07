Com estoque zerado, Banco de Leite do HU pede doações na Capital

O Banco de Leite do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap), está precisando urgente de doações de leite materno. De acordo com a direção do Humap, não há mais leite humano no estoque.

Nessa quarta-feira (05), 8 recém-nascidos estão consumindo o leite materno do estoque do Banco de Leite. Estes bebês consomem aproximadamente 1300 ml por dia.

As mães que quiserem doar podem ligar no telefone 3345-3027 que uma equipe do Humap agenda a retirada. Também é possível comparecer no Banco de Leite e fazer a extração diretamente no local, procedimento que dura, em média, 15 minutos.

Tanto no Banco de Leite do Humap quanto na própria residência da doadora uma equipe especializada oferece orientações sobre higiene, procedimentos para extração do leite e armazenamento do material recolhido. *Com informações do portal g1.

