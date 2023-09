Fantasiada, motorista faz 'strike' e acerta carros estacionados na Júlio de Castilho

Cidade Nem tudo é Ipê, conheça a floração desta época do ano em Campo Grande

Familiares da condutora estiveram pelo local e tentaram conversar com os proprietários dos demais veículos.

Testemunhas afirmaram que viram a jovem embriagada e latinhas e gelo dentro do veículo.

Segundo a dinâmica, a motorista seguia no sentido bairro ao centro pela avenida em Peugeot 207 e próximo ao Terminal Júlio de Castilho, acabou acertando os dois veículos estacionados, um Gol G3, um Fiat Mobi e um Ford Ka Sedan.

A condutora foi retirada do local aparentemente pelos familiares. Não houve vítimas pelo local, apenas danos materiais.

Uma jovem condutora, não identificada, e trajada com uma fantasia perdeu o controle da direção de um veículo e colidiu contra três veículos estacionados na Avenida Júlio de Castilho, na região do Panamá, em Campo Grande.