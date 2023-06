Com início do inverno, 'Aqueça com Amor' arrecada doações para animais na Capital

A campanha "Aqueça com Amor", organizada pela Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) tenta arrecadar agasalhos, cobertores, caminhas, casinhas e até ração para cães e gatos em situação de vulnerabilidade em Campo Grande.

Com o início do inverno, a época mais fria do ano, e a proximidade de uma frente fria, a intenção é proteger os animais nessa época, seja em situação de rua ou até mesmo as que estão recolhidas em ONGs.

"A campanha Aqueça com Amor é uma ótima oportunidade para ajudar animais que precisam de cuidados especiais durante o inverno".

As doações serão recebidas na sede da DECAT, localizada na Rua Sete de Setembro, 2421 - Centro ou para mais informações através do contato (67) 99653-0934.

