Com medo de "drogados", moradora reclama de casa abandonada no Aero Rancho

Uma casa abandonada na Rua Charlote tem trazido problemas para os moradores do Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Servindo como abrigo e ponto de drogas, o local que está completamente destruído fica a alguns metros da Escola Municipal Professora Maria Lúcia Passarelli. Sem saber o que fazer, uma moradora, de 43 anos, procurou o JD1 para relatar a situação e pedir por ajuda.

De acordo com a diarista, o terreno onde tem uma casa destruída, está abandonado há 5 anos. “Morava uma família há muitos anos, e o que sabemos é que a dona pediu a casa na época e desde então, quando se mudaram, a casa ficou abandonada. O mato cresceu, pessoas passaram a jogar entulhos, e situação foi piorando a cada ano”, iniciou.

Apesar do matagal e dos lixos jogados lá, a problemática tem sido os moradores de rua e usuários de drogas. “A casa está nessa condição precária há pelo menos 2 anos, quando andarilhos tomaram conta. Os drogados brigam, e são perigosos. Temos receio do que podem fazer na região. Já acionamos a polícias diversas vezes, eles vêm e retiram os moradores de rua, mas pouco tempo depois estão de volta, fazendo mais bagunça ainda”, relatou.

Morando próximo a esse terreno, a mulher revelou viver em um constante medo. “Saio para trabalhar, mas não tenho paz. Nos esforçamos para conquistar as coisas, e ficamos com medo deles invadirem nossas casas durante o dia, ou até mesmo a noite com a gente lá. Drogas são perigosas e traiçoeiras, precisamos estar sempre vigilantes. Ainda mais que tem a escola aqui, as crianças passam por aqui com medo também”, reclamou.

Desencadeando outros problemas, como a dengue e doenças que podem ser desenvolvidas por meio de entulhos e água parada, moradores da região pede ajuda para que a situação chegue até a Prefeitura. “Queremos que a Prefeitura resolva, ou ao menos notifique a dona do terreno, para que ela limpe, construa ou venda. O que não dá é para ficar continuar assim, para quem mora aqui, é uma tormenta dia e noite”, indagou ela.

O que a Prefeitura diz

Procurada pela reportagem do JD1, o Executivo afirmou não ter conhecimento do imóvel. “De toda forma, orientamos que toda e qualquer denúncia envolvendo casos de imóveis abandonados, terrenos sujos e outras situações que envolvem a saúde pública no município de Campo Grande, devem ser feitas através do telefone da Ouvidoria da Sesau, pelo número 3314-9955, uma vez que através deste contato, será gerado um número de protocolo com o qual o munícipio poderá acompanhar o desenrolar da denúncia”, informou em nota.

Questionada sobre um intervenção imediata no local, tendo em vista a escola municipal situada próximo ao terreno abandonado, a Prefeitura não respondeu mais sobre o assunto.

