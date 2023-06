Com o frio intenso, mais de 290 acolhimentos já foram realizados na Capital

A chegada da frente fria na última segunda-feira (12), já era monitorada pelas equipes da SAS (Secretaria de Assistência Social) desde a semana passada, com isso foi possível conferir os estoques de cobertores e reabastecer as unidades de acolhimentos, Cras e as 11 equipes do Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social), que atuam na busca ativa e atendendo denúncias da população. Do dia 12 até a manhã desta quinta-feira (15), já foram realizadas 376 abordagens, 293 acolhimentos e entregues 392 cobertores.

Além disso, o FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), entregou mais de 50 agasalhos aos acolhidos da UAIFA I, localizada no Jardim Veraneio, fruto da Campanha do Agasalho que está sendo realizada pela Prefeitura.

“Acompanhamos as mudanças climáticas constantemente, por isso nos antecipamos e organizamos toda a equipe porque já sabemos que a demanda de acolhimento aumenta. As unidades estão estruturadas com mais vagas, cobertores e agasalhos, frutos de doações. Mas para que nosso trabalho seja completo, é fundamental nesse período de frio severo, que a população também ajude, apontando os locais com pessoas em situação de rua para irmos até elas e levar nossos serviços”, ressaltou o secretário de Assistência Social do município, José Mário Antunes.

Para que os canais de atendimento cheguem à população, o secretário ressaltou que toda a equipe realiza um trabalho constante de divulgação nas redes sociais e grupos de aplicativos de mensagens instantâneas de suas unidades. O resultado tem sido um aumento de até 50% no número de ligações nos dois celulares disponibilizados pelo Seas.

Só na manhã desta quinta-feira (15), das 23 abordagens realizadas pelas equipes, 18 partiram de registros da população.

Também a Superintendência de Proteção Social Básica mobilizou os coordenadores de Cras para que acompanhem as demandas da comunidade de seus territórios de atuação para garantir a entrega de cobertores às famílias. Toda essa dinâmica é realizada por meio de grupos de WhatsApp e em contato direto com os usuários que frequentam as unidades de Cras, que também estão oferecendo suporte aos Centros de Convivência e Centros de Convivência do Idoso.

