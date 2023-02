Comércio poderá funcionar normalmente durante carnaval na Capital

O comércio de Campo Grande poderá funcionar normalmente durante o feriado. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MS) e o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG) esclarecem que a data não é um feriado do calendário nacional.

Este ano, o carnaval será comemorado no dia 21 de vereiro, é considerada uma festividade nacional, pois acontece no país inteiro, porém ele não faz parte do calendário de feriados.

Com isso, os comerciantes podem cumprir seu dia de trabalho normalmente, sem a necessidade de pagamento de horas extras ou compensação de folga aos funcionários. A única exceção é nos municípios em que o Carnaval é um feriado local, determinado por lei.

