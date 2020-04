Concurso PM: Editais sobre matrícula são publicados no pelo Estado

Flávio Veras, com informações do Governo do Estado de MS

O Diário Oficial do Estado (DOE) trouxe na publicação desta segunda-feira (13) dois editais referente ao concurso público da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O documentos podem ser conferidos neste llink.

Segundo o Governo de Mato Grosso do Sul, o primeiro edital apresentou o nome do candidato convocado para matrícula no Curso de Formação de Soldados e que deixou de comparecer no local e dia designado, sendo considerado ausente e desistente do concurso público.

Caso o candidato não concorde com o resultado, poderá interpor recurso administrativo no período entre às 08h do dia 13 de abril até às 08h do dia 14 de abril de 2020, conforme formulário de recurso disponibilizado no site da PM.

Já o segundo edital formaliza a matrícula de candidata, na condição “sub judice”, no Curso Básico de Formação de Oficiais de Saúde da Polícia Militar, a contar do dia 08 de abril de 2020, para o cargo de Oficial Médico Veterinário.

A candidata deverá se apresentar às 07h30 desta segunda-feira na Academia da Polícia Militar, na Av. Duque de Caxias, nº 8426 – Nova Campo Grande, para início do Curso Básico de Formação de Oficiais de Saúde.

Os editais completos estão disponíveis nas páginas 85 a 87 da edição nº 10.143 do Diário Oficial do Estado.

