Confira quais ruas ficarão interditadas neste fim de semana na Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições que acontecerão neste fim de semana em Campo Grande.

A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Paquera na avenida

Data: 25/02/2024;

Horário: 15:00 às 23:00;

Local: Av. Marinha Entre rua da Península e rua Do Porto.

Reinauguração da Igreja Cristã do Brasil

Data: 24/02/2024;

Horário: 18:00 às 23:00;

Local: Rua Pedra Branca entre Tv. Samambaia e rua Barueri.

Reabertura do escritório “Cabo Almi Vive”

Data: 23/02/2024 e 24/02/2024;

Horário: 17:00 do dia 23/02/2024 às 12:00 do dia 24/02/2024;

Local: Rua Carriça entre rua Cuco e av. Guaicurus.

Comemoração ao aniversário da Igreja Fonte Viva

Data: 23/02/2024 A 25/02/2024;

Horário: 12:00 às 22:00 no dia 23/04/2024 e das 06:00 às 22:00 no dia 25/02/2024;

Local: Rua Joaquim Tomás entre a Av. Mascarenhas de Moraes e rua das Araras.

Execução de Obra/Ajustes na Via

Data: 24/02/2024 a 28/02/2024;

Horário: Integral;

Local: Retorno da av. Professor Luiz Alexandre de Oliveira com a rua Ivan Fernandes Pereira.

