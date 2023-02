Conhece meu dono? Cachorrinha foi encontrada perdida no Rita Vieira

Uma cachorrinha foi encontrada perdida em um Condomínio do Bairro Rita Vieira, em Campo Grande, nesta quarta-feira (15). De pelagem preta, a raça do animal não foi divulgada.

Acolhida por uma moradora da região, o animal está sendo cuidado, mas a família procura pelos donos da cachorra. O animal será devolvido apenas mediante comprovação. Não está para adoção.

Conhece a cachorrinha ou sabe quem são seus tutores? Entre em contato conosco!

