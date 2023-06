Prefeita acerta troca de 71 ônibus na Capital

Como noticiado previamente pelo JD1 Notícias, a prefeitura anunciou nesta quarta-feira (14) que o Consórcio Guaicurus estará realizando renovação de parte da frota de ônibus do transporte público da Capital, com os veículos entrando em circulação ainda em julho.

“Hoje nós temos a grata satisfação, atendendo ao clamor dos usuários do transporte coletivo de Campo Grande, nós estamos renovando a frota de ônibus da nossa Capital. Nos últimos 10 anos, essa é a maior renovação”, afirmou a prefeita da Capital, Adriane Lopes, durante a coletiva.

Os 71 novos ônibus podem parecer uma pequena quantia perto dos 470 veículos que compõem a frota atual, eles são um início para uma possível revitalização completa no transporte público campo-grandense.

Apesar dos clamores da população, os novos coletivos não serão dotados de ares-condicionados.

“Nós avançamos, também, cobrando a melhoria, e houve o entendimento do Consórcio Guaicurus em trazer essa melhoria para a cidade”, afirmou a prefeita.

Segundo Adriane, até o momento 21 veículos da nova frota já estão na Capital, com os demais sendo entregues dia 29 deste mês

O diretor do Consórcio Guaicurus, João Rezende, apontou que cada ônibus saiu pelo valor de R$ 730 mil cada, um total de quase R$ 52 milhões, valor financiado pela empresa. “Essa renovação vai proporcionar realmente uma melhoria na qualidade do nosso serviço”, afirmou.

O valor, para o alívio de quem depende do transporte público, não será repassado ao usuário, já que não haverá aumento no valor da passagem, que continuará nos R$ 4,60 atuais até o próximo reajuste.

Além disso, o diretor afirmou que busca, possivelmente, melhorar futuramente outros veículos da frota.

