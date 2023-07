Cooperativa de Agricultura Urbana chega a 100 associados

A Cooperativa de Agricultura Urbana de Campo Grande comemora a adesão de 100 cooperados durante este primeiro ano de funcionamento. A cooperativa foi criada em setembro de 2022, na Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA), uma extensão do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), a cooperativa destina-se ao apoio irrestrito aos seus cooperados, direcionando esforços junto às atividades econômicas, técnicas e sociais, interagindo junto aos associados e clientes.

O Projeto Comunidade Sustenta a Agricultura Campo Grande (CSA), primeiro modelo de negócio da Cooperativa, consiste na venda de cestas em três tamanhos diferentes, que variam entre hortaliças, legumes e frutas. Podem ser adquiridos da cooperativa itens como alface, rúcula, tomate cereja, almeirão, couve, cheiro-verde, abobrinha, cenoura, beterraba, dentre outros, que variam de acordo com a época do ano e a disponibilidade do produtor.

A menor cesta, com 6 itens, custa R$ 30. Já a cesta com 8 itens sai por R$ 35 e a maior, com 11 itens, por R$ 40. Para adquirir os produtos é preciso entrar em contato com a cooperativa pelo telefone 2020-1414, que também é Whatsapp, e fazer um cadastro. As cestas podem ser retiradas na UTA ou quem preferir pode solicitar que a entrega seja feita em casa. Por enquanto não é cobrada nenhuma taxa por este serviço.

''O projeto visa aproximar consumidores e produtores, construindo dinâmicas que favoreçam os pequenos agricultores e forneça hortaliças de qualidade para toda a população, além de terem um preço justo para os

dois elos da cadeia, estimulando circuitos curtos de produção e consumo, gerando trabalho, renda e sustentabilidade para toda a cidade”, explica Jair Galvão, presidente da cooperativa.

''É gratificante ver o quanto a Cooperativa se desenvolveu neste ano e a adesão das pessoas que estão em busca cada vez mais de uma alimentação saudável e de qualidade. É notório o empenho dos agricultores em crescer cada vez mais. Com certeza, esse primeiro ano foi bastante positivo para todos”, destaca a coordenadora geral do FAC, Adir Diniz.

Virginia Dias Espósito recebe o kit de verduras e legumes em sua casa. Desde a inauguração da cooperativa, ela optou por consumir produtos mais frescos. “Para mim é ótimo receber toda semana uma cesta dessa. Eu divido com minha mãe e a gente acaba economizando, além do mais importante, que é consumir os produtos mais frescos do que comprar no mercado, por exemplo, além de vir sempre diversificado”, destaca a consumidora.

Interessados em adquirir uma cesta ou tirar dúvidas sobre os produtos e serviços, bem como informações para se tornar um cooperado, podem ligar no telefone 2020-1414, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. Mais informações também podem ser obtidas pelo Instagram @coopurb.

