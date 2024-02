Copa Acrissul começa nesta sexta-feira no Parque de Exposições

Evento que reúne criadores, investidores e profissionais do setor equestre, além do público geral, a Copa Acrissul Laço Comprido começa nesta sexta-feira (23), no Parque de Exposições Laucídio Coelho com sete etapas neste ano.

Além de promover o esporte do laço comprido que é cultural em Mato Grosso do Sul, o evento tem a intenção de valorizar os profissionais do setor, abrangendo todas as raças, e fomentar a equinocultura viabilizando cursos, palestras, provas e comercialização de animais.

De acordo com o empresário e organizador do evento Fábio Araújo, o resultado das últimas três festas foi satisfatório e superou as expectativas, com isso as sete etapas para o próximo ano já estão garantidas e no calendário anual do esporte. "Já que temos uma ótima localização que propicia o esportista trazer sua família. Para o próximo ano faremos diferente, não serão apenas provas individuais, mas sim etapas classificatórias”, comenta Fábio.

Ainda de acordo com o organizador, novas parcerias estão sendo fechadas para garantir uma festa ainda maior. “Estamos garantindo uma festa completa, em parceria com a Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), uma feira de artesanato será montada no parque, trazendo pequenos e médios empreendedores para expor seus produtos e assim gerar renda. Outra parceria é com o setor público, para que possamos ter atrações culturais durante as sete etapas do evento. Um parque de diversões para as crianças também será montado, além da nossa praça de alimentação, estandes de negócios, palestras e muito mais”, fala o organizador.

Outra novidade será um desconto especial na inscrição das competições para associados Acrissul, além disso, o associado terá direito a cocheira gratuita durante o evento. São apenas 45 vagas para competidores. Para mais informações: 67 99896-7538.

Calendário Copa Acrissul Laço Comprido 2024

• 1° etapa: 23 a 25 de fevereiro;

• 2° etapa: 15 a 17 de março;

• 3° etapa: 03 a 05 de maio;

• 4° etapa: 19 a 21 de julho;

• 5° etapa: 20 a 22 de setembro;

• 6° etapa: 15 a 17 de novembro;

A grande final dos competidores: 13 a 15 de dezembro.

As datas podem ser alteradas conforme necessidade.

