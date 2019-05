Cruzamento da 14 de Julho com Mato Grosso será interditado nesta quinta

As obras do Reviva Campo Grande avançam e, nesta quinta-feira (23), um novo trecho da rua 14 de Julho precisará ser interditado para a execução das melhorias.

De acordo com a assessoria do Reviva, o cruzamento da rua 14 de Julho com a avenida Mato Grosso, sentido shopping, estará interditado por 20 dias. Por conta disso, o bloqueio do trânsito será da rua 13 de Maio até a Avenida Calógeras.

A obra de revitalização de uma das principais ruas de Campo Grande, a 14 de Julho, deve ficar pronta em novembro deste ano. A obra dará mais comodidade aos consumidores do centro da cidade, com calçadas mais largas e espaço de convivência.

A obra tem investimento com recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que liberou U$ 56 milhões, cerca de R$ 175 milhões, para a restauração completa da via, entre a avenida Fernando Correa da Costa e Mato Grosso.

