Curso de liderança gratuito está com inscrições abertas na Capital

Trazendo capacitação a moradores de Campo Grande, o curso “Seja Líder” está com inscrições abertas, sendo 50 vagas disponibilizadas de maneira gratuita. As aulas terão início no próximo dia 30 de janeiro, com inscrições que podem ser feitas por meio de telefone.

Oferecido pela prefeitura, o curso será ministrado no período vespertino, na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech. Objetivo também inclui a conscientização dos jovens no entendimento das Políticas Públicas.

Entre os itens de abordagem, o curso terá aspectos que constituem a liderança, bem como o entendimento das Políticas Públicas, sob o âmbito Legislativo e Executivo, das competências da juventude. O curso abordará na sua ementa: liderança, políticas públicas, economia e terceiro setor.

Para o professor Luiz Júnior, as aulas serão importantes para o futuro do jovem. “Observamos que a juventude está com necessidade de reflexões mais profundas a respeito dos seus direitos conquistados, bem como as políticas públicas promovidas pelo município, além das possibilidades de engajamento, por parte do jovem, nas lideranças sociais”, explica.

Serviços

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) está localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech. Informações e inscrições: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.

