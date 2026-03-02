De fÃ©rias em Dubai, secretÃ¡rio Municipal de Esportes nÃ£o pode voltar ao Brasil

O secretário municipal de Esportes e diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites permanece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após o fechamento do principal aeroporto da cidade.

O gestor que recebe salário de R$ 30.142,70, que está de férias, informou nas redes sociais que foi surpreendido pela suspensão dos voos enquanto retornava de um passeio turístico pelo deserto e regiões montanhosas.

A viagem particular previa retorno ao Brasil na próxima segunda-feira, mas a interrupção das operações aéreas alterou o cronograma. Em vídeo, ele relatou dificuldades de comunicação e disse ter acompanhado movimentações militares no espaço aéreo. Até o momento, não há confirmação de nova data para embarque com destino a Campo Grande.

O JD1 Notícias entrou em contato com o secretário e não teve retorno até o momento.

Conflitos no Oriente Médio

A suspensão dos voos no Aeroporto Internacional de Dubai ocorreu em meio à escalada das tensões no Oriente Médio, com registro de bombardeios e aumento das restrições no espaço aéreo em diversos países da região. O agravamento do cenário militar levou companhias aéreas a cancelarem ou redirecionarem rotas, afetando passageiros de diferentes nacionalidades e provocando incerteza quanto à retomada das operações regulares.

