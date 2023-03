De nutricionista a serralheiro, semana encerra com quase 2 mil vagas na Capital

De Nutricionista a serralheiro, a semana termina com 1.821 vagas ofertadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), para quem busca por novas oportunidades no mercado de trabalho.

Entre as ocupações com maior número de propostas estão as funções de ajudante de obras com 410; atendente de lanchonete 39; auxiliar de cozinha 36; auxiliar nos serviços de alimentação 302; operador de telemarketing ativo e receptivo que disponibiliza de 252 vagas.

Há também oportunidades para acadêmico de direito, atendente de balcão, auxiliar contábil, auxiliar de arquitetura e azulejista. No site, é possível conferir todas as oportunidades cedidas pela Fundação.

Candidatos devem comparecer na Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho.

