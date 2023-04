Defesa animal alerta para não dar chocolate aos pets

Nesta sexta-feira (09), a assessoria de Defesa e Proteção da Vida Animal, ligada à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), faz o apelo: divida amor, e não chocolate com seu pet. Assessor da defesa e proteção animal, Carlos Eduardo explica que é importante conscientizar os tutores, principalmente nesta data.

“Muitas pessoas não sabem e acabam dividindo com o bichinho, ao estarmos comendo, ele está ali olhando, mas não pode. Por isso estamos na campanha: divida seu amor e não seu chocolate”, frisa Carlos Eduardo.

Médica veterinária, Ana Beatriz Mungo explica que o chocolate é considerado tóxico devido a uma substância encontrada no cacau, chamada teobromina. “Quanto mais cacau tiver no chocolate, ou seja, quanto mais amargo for, maiores são as chances de intoxicação”, enfatiza.

Caso o animal ingira, a orientação é procurar atendimento médico-veterinário. Os sintomas da intoxicação podem ser desde vômitos e diarreias, até taquicardia, taquipnéia e convulsões. “A depender da quantidade de teobromina ingerida, o animal pode desenvolver insuficiência hepática que pode levar ao óbito”, completa a veterinária.

