Defesa Civil monta força-tarefa para atender municípios de MS afetados pela chuva

Entre os municípios mais impactados está Corguinho

05 fevereiro 2026 - 13h55Luiz Vinicius
Cidades estão passando por dificuldadeCidades estão passando por dificuldade   (Defesa Civil)

Diversos municípios de Mato Grosso do Sul estão enfrentando dificuldades devido as recentes chuvas neste começo de fevereiro, fazendo com que a Defesa Civil montasse uma espécie de força-tarefa para atender as demandas das regiões mais afetadas.

Entre os municípios mais impactados está Corguinho, onde o grande volume de chuva concentrado em curto período provocou alagamentos, danos em estradas, comprometimento de pontes e prejuízos em áreas urbanas. Em razão da situação, o município decretou situação de emergência.

Já no município de Aquidauana as chuvas ocasionaram a elevação do nível do rio Aquidauana, mantendo o município em estado de atenção. Até o momento não há registro de transbordamento em área urbana, e o monitoramento hidrológico segue de forma contínua.

Em Campo Grande, foram registrados alagamentos pontuais em sete bairros, principalmente em vias públicas urbanas importantes.

No município de Corumbá, afetado por fortes chuvas no fim de janeiro e início de fevereiro, a Defesa Civil prestou apoio humanitário, com articulação logística, suporte técnico e auxílio na distribuição de itens de primeira necessidade às famílias atingidas por alagamentos e enxurradas.

A Defesa Civil Estadual segue em estado de prontidão, com monitoramento constante das condições meteorológicas e hidrológicas em todo o Estado. A orientação à população é para que evite áreas de risco, permaneça atenta aos alertas oficiais e siga as recomendações das autoridades locais.

