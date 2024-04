Denúncia alega que empresa tem causado danos ao meio ambiente em Campo Grande

Um morador da região do bairro Coronel Antonino, que preferiu não se identificar, reclamou da empresa Ecosupply Recicladora LTDA - que atua no ramo de coleta de resíduos perigosos - devido descartes desses materiais que vem sendo realizados de maneira incorreta. Segundo ele, o mal cheiro tem atormentado quem mora próximo a Avenida Cônsul Assaf Trad, perto do corredor do Nova Lima, em Campo Grande.

A empresa que presta serviços especializados para postos de combustíveis, concessionárias, oficinas e transportadoras, segundo denúncia, tem causado danos ao meio ambiente.

Foto enviada por leitor

"Além de jogar óleo sintético e borra oleosa diretamente no chão, eles trituram sacarias de amônia, soda cáustica, cromo, ureia, e etc. Essas sacarias vem com resíduos desses químicos e quando eles trituram sobe uma cortina de partículas desses químicos, são levados pelo vento entrando nas nossas casas. Esses químicos são provenientes de uma empresa chamada química central", alegou o leitor ao JD1.

Procurada pela reportagem, a Ecosupply Recicladora alegou que a denúncia não procede. "A Ecosupply opera por meio de todas as licenças ambientais e cumpre fielmente as exigências dos Órgãos Públicos (federais, estaduais e municipais), que inclui mas não se limita a trituração de embalagens e outros resíduos realizados sob controle, em ambiente fechado, com todas as condicionantes cumpridas, tais como operação em galpão fechado, piso pavimentado, densa cortina arbórea implantada; e certificada pelos órgãos ambientais", afirmou o diretor administrativo e operacional, Valdiney Rodrigues.

Descarte no solo - foto enviada por leitor

"A empresa realiza o tratamento e destinação ambientalmente correta de materiais industriais, retirando do meio ambiente toneladas de resíduos. Também possui nas suas operações um rígido sistema de controle ambiental. Pelo exposto, a Ecosupply enfatiza a improcedência da denúncia recebida e repudia toda e qualquer manifestação infundada como a apresentada a esse conceituado veículo de comunicação", acrescentou Valdiney.

O JD1 também procurou pela prefeitura da Capital, por meio da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana). A pasta afirmou estar ciente da situação. "A Semadur informa que recebeu denúncia relacionada à referida empresa e que a mesma será vistoriada, conforme cronograma de fiscalização a ser realizado", afirmou por meio de nota.

Vídeo enviado por leitor, assista:

