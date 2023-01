Denúncias envolvendo crianças e adolescentes são maioria no Disque 100 em MS

As denúncias envolvendo situações com crianças e adolescentes lideraram o ranking de ligações realizadas através do Disque 100, canal atribuído a população de Mato Grosso do Sul para formalizar algum tipo de queixa.

Segundo levantamento feito pelo Governo do Estado, foram realizadas 1.862 denúncias ao longo do ano, mas 49% das ligações foram destinadas a atendimento envolvendo os dois grupos, com 918 contatos.

Conforme a SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), a situação é semelhante ao ano anterior, onde também situações envolvendo crianças e adolescentes ficaram no topo da lista.

Esses casos ficaram à frente das denúncias envolvendo idosos com 733 casos e pessoas com deficiência com 101 ligações. Casos de mulheres tiveram 79 ligações e outras 29 foram destinadas a casos de LGBTQIA+.

O Disque 100 é um canal da política dos direitos humanos e atende graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou ainda em curso, acionando os órgãos competentes e possibilitando o flagrante. O serviço também recebe denúncias pelo aplicativo WhatsApp, no número (61) 99656-5008.

Imagens, vídeos e documentos que reforcem a denúncia podem ser enviados por ali e os dados são sigilosos. Em todas as plataformas, as denúncias são gratuitas, anônimas e recebem um número de protocolo para que o denunciante possa acompanhar o andamento. O serviço pode ser acionado por qualquer pessoa, todos os dias, sem interrupção.

