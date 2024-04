Depois de 20 anos de espera, praça da Cidade Morena é reformada

O que era sonho para os moradores do bairro Cidade Morena, localizado na região das Moreninhas em Campo Grande, se tornará realidade: a reforma da Praça do Bairro, que antes era apenas uma área verde cercada. Com um investimento de R$ 298.125,68, a Prefeitura da Capital já deu início as obras no local. Segundo o projeto a praça terá o formato de um peixe, visto do alto. A previsão é de que as obram sejam concluídas no prazo de 180 dias.

Como citado, a calçada que está sendo construída terá a forma de peixe, interligando as ruas Fraiburgo e Taboão da Serra. Com a conclusão do projeto, no local, a população passará a contar com uma calçada compartilhada para ciclistas e caminhadas, além de uma academia ao ar livre e um playground. E com o paisagismo, a área ganhará árvores ornamentais e gramado.

Para a aposentada Maria Claudino das Virgens, que mora no bairro há 43 anos, a futura praça é um sonho antigo da comunidade. "Estou prestes a completar 70 anos e muitas vezes não tenho mesmo um espaço adequado para encontrar minhas amigas, para conversar, fazer um bordado. Somos da época em que os pontos de encontro eram as praças e estamos ansiosas para vir aqui 'tricotar'. Isso nos traz bem-estar e saúde também", disse.

A Praça fica a poucas quadras da Avenida Gury Marques, na Rua Fraiburgo, via de grande movimento por ser o principal acesso às Moreninhas. Por isso, a expectativa é de que com a Praça, a economia local será fortalecida com o aumento no fluxo de pessoas na região, onde também está localizada a unidade básica de saúde do bairro.

Para quem tem comércio no entorno da praça, o futuro espaço de lazer pode beneficiar ainda a movimentação dos negócios e a economia do bairro. Walter Cáceres da Silva tem uma loja de multiúsos, como artigos de papelaria e utensílios domésticos, e como todo bom empreendimento bairrista Campo-grandense, não pode faltar uma boa erva de tereré.

"Em primeiro lugar, como morador mesmo do bairro, essa praça sempre foi muito esperada. Então sei que muitas famílias daqui vão aproveitar muito desse espaço. Já para meu negócio, que funciona de domingo a domingo, acredito que será muito bom, pois é o momento em que as pessoas têm tempo para buscar produtos do dia a dia, além da erva de tereré. Oferecemos de vários tipos e sabores, a granel, creio que será só sucesso", finalizou ele.

