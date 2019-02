Detentos do semiaberto plantam mudas de abacaxi, em Dourados

Graziella Almeida com Assessoria

Na horta orgânica do Estabelecimento Penal Masculino de Regime Aberto, em Dourados, detentos aderem a mais uma espécie de cultivo. A unidade recebeu 1.500 mudas de abacaxi pérola e quem é envolvido com o projeto, já começou o plantio das mudas.

A área externa do local foi definida para a plantação das mudas, depois de passar por uma avaliação da secretária de Agricultura Familiar, Kallen Christiany, se concluiu que seria uma boa maneira de aproveitar o espaço. A iniciativa do projeto partiu da parceria entre Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Prefeitura Municipal de Dourados.

Segundo o diretor do semiaberto, José Nicácio do Nascimento, a doação é um incentivo a produção, além de incrementar já que na horta também são plantados melancia e abóbora. São 7 mil m² de horta no local, fora 2,5 hectares destinados para o plantio de tubérculos.

A iniciativa do projeto ajuda a fomentar a produção e os detentos se esforçam para trazer bons resultados. Ela comenta que “o abacaxi será uma novidade de plantio no local e as mudas chegaram em momento apropriado para o cultivo”.

Conforme o engenheiro agrônomo Rodrigo Alves Cordeiro, no período de um ano é estimado ocorrer a colheita dos abacaxis no local. Ele diz ainda que esta uma produção que geralmente conta com baixa perda.

