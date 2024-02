Detran-MS inova em ação preventiva no Carnaval

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) aproveitou a época carnavalesca para iniciar uma ação de conscientização em que mostra os riscos de misturar bebida alcoólica e direção automotiva nas ruas de Campo Grande.

Essa é a primeira ação nesse intuito, que conta com um óculos simuladores de embriaguez. Além desse trabalho educativo na Esplanada Ferroviária, equipes trabalham para conscientizar condutores que estão pegando as estradas estaduais para aproveitar o feriadão prolongado.

"O objetivo da ação não é aplicar multas aos condutores. É uma ação educativa que tem o objetivo de conscientizar e também oferecer um tratamento vip para aquele condutor consciente que escolhe curtir o Carnaval sem beber", disse Andrea Moringo, diretora de Educação para o Trânsito do Detran.

O espaço, ainda conforme Moringo, é uma forma de ajudar o condutor, chamado de 'motorista da rodada', a aproveitar a festa, dar um descanso extra nessa época. O camarote conta com coquetel, puffs para quem quiser assistir o carnaval sentado.

"Para entrar no camarote, basta assoprar o bafômetro. Na entrada a gente aborda a pessoa, assopra o bafômetro, participa de uma experiência com os óculos simuladores de embriaguez e aí tem acesso ao camarote".

Como funciona os óculos? Eles simulam os efeitos da bebida na pessoa, possuindo uma capacidade de gerar experiência, causando menor prontidão, tempo de reação reduzido, confusão, distorção visual, alteração da sensação de profundidade e percepção da distância, visão periférica reduzida, visão duplicada e falta de coordenação nos músculos.

A ação do Detran-MS é uma forma de alertar os condutores em relação aos aspectos que envolvem álcool e direção. O camarote fica disponível no período da noite, das 19h às 22h, segundo explicou a diretora de Educação para o Trânsito.

Para as pessoas que participarem dessa experiência e estiverem acompanhadas de crianças, Andrea reforça que haverá um espaço dedicado para os filhos com pintura fácil, amarelinha, trilha voltada para as crianças e para os pais.

Deixe seu Comentário

Leia Também