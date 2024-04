Detran-MS lança pesquisa de satisfação buscando a melhoria contínua

Pensando sempre em melhorar e adequar seus serviços para melhor atender o usuário, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) lançou uma pesquisa de satisfação em seu portal de serviços.

Agora, além dos canais de escuta ao cidadão, como o Fale Conosco e Ouvidoria, a pesquisa de satisfação permite que o usuário deixe um feedback sobre o serviço que acabou de utilizar.

Ao abrir o portal de serviços Meu Detran, a Pesquisa de Satisfação aparece no topo da página, como um convite para o usuário deixar sua contribuição para futuras melhorias nos serviços disponíveis.

No primeiro momento o cidadão precisa responder “Como foi sua experiência no Portal Meu Detran?”, classificando sua experiência por meio de estrelas que representam: muito insatisfeito, insatisfeito, normal, bom ou perfeito.

Em seguida, é possível escolher a referência do serviço avaliado, e descrever em detalhes as informações para melhorar a experiência no Portal Meu Detran.

