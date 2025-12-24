Menu
Menu Busca quarta, 24 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cidade

Diretoria sindical percorre lojas e reforça diálogo com comerciários

A ação do SECCG no fim do ano busca garantir direitos, divulgar conquistas salariais e manter plantão durante o funcionamento do comércio

24 dezembro 2025 - 18h15Sarah Chaves, com SECCG
Foto: Divulgação/SECCGFoto: Divulgação/SECCG  
Dr Canela

Nos últimos dias do ano, a diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande intensificou visitas a estabelecimentos comerciais da Capital com o objetivo de acompanhar o cumprimento dos acordos coletivos firmados com a classe patronal e estreitar o relacionamento com os trabalhadores do setor. A entidade representa cerca de 40 mil comerciários em Campo Grande.

Durante as visitas, dirigentes percorrem lojas do Centro, dos shoppings e dos bairros, conversando diretamente com os empregados e distribuindo material informativo sobre as principais conquistas da última negociação coletiva. Entre os avanços estão o reajuste salarial acima da inflação acumulada e o aumento do vale-alimentação, que pode chegar a R$ 625,00.

Para o presidente do sindicato, Carlos Santos, o ambiente no comércio é de equilíbrio e diálogo. Segundo ele, a relação entre patrões e empregados permanece harmônica, resultado de negociações responsáveis conduzidas ao longo do ano. Ele observa ainda que o crescimento das vendas tem refletido positivamente entre os trabalhadores, especialmente aqueles que recebem comissões.

“O comércio da área central, dos shoppings e também dos bairros está alegre e bastante dinâmico. Tudo indica que teremos um Natal de verdade, com famílias celebrando, presentes e fartura à mesa. É isso que esperamos e oramos para que se concretize em todos os lares de nossa querida Campo Grande.”

Carlos Santos também destacou que o sindicato manterá plantões durante todo o período em que o comércio estiver em funcionamento, garantindo orientação e apoio aos comerciários.

De acordo com a diretoria, o sentimento predominante entre os trabalhadores é de confiança e motivação para enfrentar o próximo ano, com expectativa de melhora no cenário econômico e avanços na qualidade de vida. Ao final, o SECCG desejou a comerciantes, comerciários e consumidores um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, com paz, trabalho digno e esperança renovada.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Catedral Santo Antônio
Cidade
Arquidiocese divulga programação de missas de Natal na Capital
Centro de Campo Grande
Cidade
Ainda dá tempo! Lojas do Centro ficam abertas até às 17h nesta quarta-feira
Foto: Solurb
Cidade
Solurb altera coleta de lixo nesta semana do Natal; confira
Augusto Heleno chega para cumprir prisão domiciliar
Cidade
Augusto Heleno cumprirá prisão domiciliar
A corrida foi realizada neste sábado
Cidade
Ilumina Running reúne milhares e doa tênis a jovens atletas de MS
Lei institui data para conscientização sobre acidentes com escorpiões na Capital
Cidade
Lei institui data para conscientização sobre acidentes com escorpiões na Capital
Bosque dos Ipês mantém programação de Natal com cinema, atrações infantis e horários especiais
Cidade
Bosque dos Ipês mantém programação de Natal com cinema, atrações infantis e horários especiais
Entrega de brinquedos
Cidade
Vídeo: Bombeiros promovem Natal solidário para crianças no Silvia Regina
Foto: Jônatas Bis/JD1
Cidade
Vídeo - Guns N' Roses em CG: Fãs relembram shows, falam sobre rock e quais músicas não podem faltar
Foto: Taynara Menezes
Cidade
Comércio do Centro terá horários especiais de funcionamento no fim de ano

Mais Lidas

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga no 'Bar da Loira' termina com mulher esfaqueada em Campo Grande
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Moradoras brigam por causa de cachorros em condomínio de Campo Grande