Diretoria sindical percorre lojas e reforça diálogo com comerciários

Nos últimos dias do ano, a diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande intensificou visitas a estabelecimentos comerciais da Capital com o objetivo de acompanhar o cumprimento dos acordos coletivos firmados com a classe patronal e estreitar o relacionamento com os trabalhadores do setor. A entidade representa cerca de 40 mil comerciários em Campo Grande.

Durante as visitas, dirigentes percorrem lojas do Centro, dos shoppings e dos bairros, conversando diretamente com os empregados e distribuindo material informativo sobre as principais conquistas da última negociação coletiva. Entre os avanços estão o reajuste salarial acima da inflação acumulada e o aumento do vale-alimentação, que pode chegar a R$ 625,00.

Para o presidente do sindicato, Carlos Santos, o ambiente no comércio é de equilíbrio e diálogo. Segundo ele, a relação entre patrões e empregados permanece harmônica, resultado de negociações responsáveis conduzidas ao longo do ano. Ele observa ainda que o crescimento das vendas tem refletido positivamente entre os trabalhadores, especialmente aqueles que recebem comissões.

“O comércio da área central, dos shoppings e também dos bairros está alegre e bastante dinâmico. Tudo indica que teremos um Natal de verdade, com famílias celebrando, presentes e fartura à mesa. É isso que esperamos e oramos para que se concretize em todos os lares de nossa querida Campo Grande.”

Carlos Santos também destacou que o sindicato manterá plantões durante todo o período em que o comércio estiver em funcionamento, garantindo orientação e apoio aos comerciários.

De acordo com a diretoria, o sentimento predominante entre os trabalhadores é de confiança e motivação para enfrentar o próximo ano, com expectativa de melhora no cenário econômico e avanços na qualidade de vida. Ao final, o SECCG desejou a comerciantes, comerciários e consumidores um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, com paz, trabalho digno e esperança renovada.

