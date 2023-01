Domingos Sahib Neto assume Infraestrutura da Prefeitura

Em meio a exonerações e nomeações, o secretário municipal de Infraestrutura Rudi Fiorese deve ser exonerado e deixar pasta em publicação oficial nesta quinta-feira (11), adiantaram fontes da Prefeitura ao JD1 Notícias. O novo nome, Domingos Sahib Neto pode ser nomeado ainda no domingo (15).

Rudi Fiorese é assumiu a Secretaria Municipal de Infraestrutura em 2016, guindado ao cargo pelo ex-prefeito Marquinhos Trad. No lugar entra o também engenheiro civil, Sahib que já atuou com analista de controle externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), e foi ex-presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS).

No Sistema Confea/Crea até chegar ao plenário federal, Sahib começou como suplente na Câmara Especializada de Engenharia Civil, Agrimensura e Segurança do Trabalho do Crea MS (CEECAST), em 2006, passou pela 1ª vice-presidência do regional, onde exerceu a presidência em 2011, chegando a representante das entidades de classe na Comissão Organizadora do Congresso estadual de Profissionais, em 2013, conforme informações do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

Fontes ligadas a Prefeitura informaram ao JD1 que o nome não era o preferido da Câmara Municipal, mas teve o aval do deputado Lídio Lopes, marido da prefeita Adriane Lopes.

