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Dourados cria gabinete de crise após avanço da chikungunya e mortes

Cidade registra alta de casos, 5 óbitos e acende alerta máximo na saúde

06 abril 2026 - 17h01Gabrielly Gonzalez
Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública já realizou a primeira reunião para tomada de decisões urgentes.Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública já realizou a primeira reunião para tomada de decisões urgentes.   (Reprodução)

O prefeito de Dourados, Marçal Filho, assinou o decreto que cria o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE) para enfrentar o avanço da chikungunya no município. A medida ocorre após aumento expressivo de casos e a confirmação de cinco mortes.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam 2.680 casos prováveis da doença, sendo 1.387 confirmados. Outros dois óbitos ainda estão sob investigação. A maioria das mortes foi registrada entre moradores da Reserva Indígena.

O município está classificado com risco alto para a doença. O COE já iniciou reuniões diárias para definir ações e pode adotar medidas mais rígidas conforme a evolução do cenário.

O grupo vai coordenar estratégias de combate, monitorar os casos e organizar a rede de atendimento, com atuação integrada entre diferentes órgãos.

 

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