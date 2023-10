Drive Thru da Reciclagem começa nesta quinta na Capital

O FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) promove de 19 a 21 de outubro, a 10ª edição do Drive Thru da Reciclagem. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do descarte correto do resíduo e da adoção de práticas sustentáveis, a ação será realizada das 9h às 18h, no estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal, nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Desde a primeira edição já foram coletados mais de 40 toneladas de materiais recicláveis e mais de 1,6 bilhões de litros de água preservados. Mais de 12 mil pessoas passaram pelas 9 edições do evento, que nesta estará coletando papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônico, tecido, banner e lona, medicamento vencido, lâmpada, pilha, bateria, dentre outros. No evento será possível doar ração, acessórios e medicamentos para pet também.

“Chegamos na 10ª edição e a cada evento percebemos a participação de mais pessoas que procuram o drive para fazer o descarte correto. Sinal que aos pouquinhos vamos despertando na sociedade a importância de práticas sustentáveis, trazendo saúde e bem-estar ao cidadão, que é justamente a proposta de valor do FAC”, ressaltou a coordenadora geral do FAC, Adir da Silva Oliveira Diniz.

A programação contará com uma série de atividades educativas e culturais, atrações musicais, ambiente da leitura, praça de alimentação e oferta de mudas de árvores frutíferas às pessoas que realizarem o descarte. Além disso serão distribuídos outros brindes para quem praticar o descarte correto e consciente.

O complexo montado para o evento contará com o tradicional ambiente destinado à captação de doações. Podem ser doadas peças de roupas, calçados, alimentos não-perecíveis, material de construção e tudo que estiver em boas condições de uso. O material arrecadado é repassado às famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo FAC. Em especial nesta edição, com a proximidade do Natal, o FAC estará recebendo doação de brinquedos.

Preservação da água

Um litro de óleo pode contaminar 25 mil litros de água. Isso porque suas substâncias não se dissolvem, e, quando despejadas nos cursos d’água causam descontrole do oxigênio e a morte de peixes e outras espécies, podendo contaminar ainda o solo. A cada um quilo de medicamentos descartados no esgoto pode contaminar até 450 mil litros de água.

A cada edição, a quantidade de resíduo descartado de forma correta só aumenta, consequentemente, aumenta também a quantidade de água preservada. Desde sua primeira edição até hoje, mais de 1,5 bilhão de litros de água foram preservados devido ao descarte correto dessas duas substâncias, que são agentes causadores da contaminação.

Serviço

10º Drive-Thru da Reciclagem;

Estacionamento do Bioparque Pantanal, altos da Avenida Afonso Pena;

19 a 21 de outubro;

Das 9h às 18h;

Informações: 2020-1361.

