Duas entradas do Parque das Nações serão fechadas para desassoreamento

Os populares que frequentam o Parque das Nações Indígenas devem ficar atentos às interdições que ocorrerão a partir desta quarta-feira (26), para o processo de desassoreamento do lago maior.

Os acessos pela rua Ivan Fernandes Pereira e pela avenida Afonso Pena, ao lado do Aquário do Pantanal, em torno do lago maior serão fechadas. Será permitido o acesso temporário pelas entradas Nhandeva, próxima ao Museu das Culturas Dom Bosco, Guarani, perto da Fundação de Turismo, e Terena próxima a quadra de areia. Tapumes foram colocados na pista de caminhada que dá acesso aos locais.

A diretora de Desenvolvimento do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Thais Caramori, explicou que a interdição parcial do Parque das Nações Indígenas será por causa do grande fluxo de máquinas na região e ocorrerá durante o período de realização da obra. “É importante que a população respeite a interdição e não entre na área delimitada. Caso não ocorra a colaboração das pessoas, teremos que interditar todo o Parque”, disse.

Desassoreamento do lago maior

As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) iniciaram nesta terça-feira a preparação do lago maior. O trabalho de remoção de estimados 130 mil metros cúbicos de sedimentos começará nesta quarta-feira, operação que deve demorar 90 dias, mobilizando 8 retroescavadeiras e 30 caminhões, exigindo aproximadamente 13 mil viagens até os locais de descarte.

O desassoreamento do lago menor já foi finalizado.

