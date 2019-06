Vídeo - Máquinas trabalham na drenagem no Parque das Nações

As obras de desassoreamento no Parque das Nações Indígenas já começaram e no vídeo é possível ver máquinas trabalhando no local.

Segundo o superintendente de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Medhi Talayeh, as obras estão previstas para serem concluídas no sábado (22) no lago menor e na próxima segunda-feira (24) irão iniciar os trabalhos de retirada de areia na lagoa maior.

O dreno do lago foi aberto nesta semana secando o primeiro nível para que as maquinas retirem a areia. O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) esteve vistoriando a condição dos animais do lago na terça-feira (18) e o gerente de Recursos Pesqueiros e Fauna do Imasul, Vander de Jesus, explicou que como o lago possui dois níveis, os peixes vão ficar no segundo nível.

O Imasul irá monitorar a situação, caso haja a necessidade da retirada dos peixes.

O desassoreamento dos lagos faz parte das seis ações realizadas pelo Governo do Estadoem parceria com a prefeitura para a revitalização do Parque das Nações indígenas, frequentado diariamente por cerca de duas mil pessoas.

É previsto durante o processo de desassoreamento do lago para retirada de aproximadamente 140 mil metros cúbicos de areia, com a utilização de escavadeiras hidráulicas.

