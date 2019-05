Pacote de obras e ações em drenagem devem ser anunciadas este mês

Na quinta-feira (2), foi publicado na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande, o plano municipal de drenagem urbana que inclui grandes ações e medidas para resolver problemas de alagamentos, escoamento de águas pluviais, assoreamento do lago do Parque das Nações Indígenas e operações em todas as regiões que possuem córregos na área urbana.

Ao JD1 Notícias, o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, disse que um termo de cooperação entre prefeitura e Governo do Estado, está sendo finalizado para o anúncio de obras conjuntas. Ao mesmo tempo, a assessoria de comunicação da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), afirmou que a previsão é de que neste mês de maio, haja o anúncio do pacote de obras. Foi afirmado ainda que serviços para conter o assoreamento do lago do Parque das Nações Indígenas devem ser iniciados até o aniversário de Campo Grande, 26 de agosto.

No cronograma publicado pela prefeitura, existe a elaboração de um projeto para implantação de comportas no lago, Rudi Fiorese explicou sobre o plano de ação: “essa comporta vai permitir que a gente consiga trabalhar com o nível de água do lago, e sirva também depois de desassoreado, como detenção na hora da chuva. É uma operação conjunta, instalar e desasssorear. Antes da chuva a gente pode abrir a comporta e baixar o nível de água do lago e nas chuvas fechar e segurar o nível”.

Após a instalação da comporta está previsto a obra de desassoreamento. A data de finalização é para 2020 conforme o cronograma apresentado no Diogrande.

Rudi explicou que o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU), tem o objetivo de criar mecanismos de gestão de infraestrutura relacionado com escoamento das águas pluviais e dos rios da cidade. “O projeto prevê um plano de ações a longo prazo, antecipando o desenvolvimento da cidade trazendo soluções para a impermeabilização do solo e resolvendo problemas de enchentes em córregos. Aonde a gente já sabe que tem problemas, vamos atrás de recursos para resolver ou diminuir”.

