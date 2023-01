Duque de Caxias volta a ter vida normal

Seguindo ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, dadas após a invasão terrorista em Brasília no último domingo (8), os acampamentos bolsonaristas em Campo Grande foram desmontados nesta segunda-feira (9).

O desmonte das barracas foi acompanhado de perto pela Polícia Militar, que garantiu o cumprimento da ordem do ministro do STF.

O acampamento em frente ao Comando Militar do Oeste (CMO), que durou 71 dias, rendeu reclamações da população da Capital, tanto de moradores da região, que tiveram suas vidas afetadas pelos golpistas, tanto por quem circula na Avenida Duque de Caxias, que foi transformada em uma “sede” para quem acampava por lá.

Sem as barracas, é possível ver a extensão dos danos causados ao canteiro central da via, que antes exibia uma grama verde e vívida, e agora, exibe somente terra e barro, resultado dos vários dias de ocupação e movimentação no local.

Confira vídeo da avenida sem os manifestantes antidemocráticos:

