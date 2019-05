Em Brasília, Marquinhos busca recurso para recapear 35 km de vias

O prefeito Marquinhos Trad foi à Brasília nesta terça-feira (21) onde se reuniu com o secretário-executivo Antônio Carlos Futuro, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e falou sobre a continuidade das obras de revitalização do Rio Anhandui e liberação de recursos para recapeamento de 35 quilômetros de vias em Campo Grande.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) já tem definido quais vias serão recapeadas em cinco regiões urbanas de Campo Grande, com o recurso.

São R$ 22 milhões de uma emenda da bancada federal de Mato Grosso do Sul, no Congresso Nacional, que para o prefeito é importante para a cidade. “Além de garantir um trânsito melhor, gera economia. São ruas que têm em comum, além do tráfego intenso, o asfalto desgastado, que gera um custo muito alto com tapa-buraco, uma medida paliativa”, declarou.

Os recursos do atenderão, na região do Anhanduizinho, quatro das principais vias de acesso a alguns dos bairros mais populosos. Haverá recomposição do pavimento numa extensão de 6,3 quilômetros, abrangendo os 3,1 quilômetros no Aero Rancho, começando na Avenida Campestre, cruzamento com a Avenida Gunter Hans e seu prolongamento, a Rua Santa Quitéria, até a Rua Divisão.

Ainda na região urbana do Anhandui, será refeito o asfalto da Rua Lagoa da Prata (entre a Santa Quitéria e Avenida Guaicurus) e da Rua da Divisão (entre as ruas Eva Peron e Avenida Aranha).

O mesmo serviço está programado para uma extensão de 850 metros da Ana Luiza de Souza (entre a Francisco dos Anjos e a Rua dos Gonçalves. Esta é a principal via comercial e atravessa praticamente o Bairro Pioneiros.

Na região do Bandeira, está programada a execução de 8,1 quilômetros de recapeamento, abrangendo trecho de seis ruas: Paraisópolis, Júlio Verne, dos Democráticos, Professor Hilário da rocha, Vitor Meirelles e Rua Santa Santana. Nos 650 metros em situação mais crítica da Rua Júlio Verne (entre a Dr. Werneck e Avenida Gury Marques),o gasto médio anual com tapa buraco é de R$ 14,7 mil.

Na região urbana do Centro, os recursos do OGU vão garantir a execução de 1,450 km de recapeamento, incluindo trechos das ruas Dona Ambrosina ;Levinda Ferreira; Presidente Castelo Branco e Avenida Monte Castelo, ligação da Mascarenhas de Moraes com a Rachid Neder.

Na região do Prosa, está planejada a recuperação de 10,6 quilômetros de vias, incluindo as ruas Jeribá; Hermelita de Oliveira Gomes; Paulo Machado; Pedro Martins; Olímpio Klafke; Capiatã; Giocondo; Autnomista e Luciana.

No Imbirussu, está prevista (com os recursos da emenda coletiva) o recapeamento de 8,5 quilômetros, cobrindo oito vias importantes no sistema viário da região. Será recapeada a Avenida Capibaribe (ligação entre as avenidas Julio de Castilho e Duque de Caxias); Yokoama; Taquari; Ministro José Linhares; Presidente Café Filho; Avenida Murilo Rolim Junior e Rua dos Andradas, ligações entre as avenidas Duque de Caxias e Julio de Castilho.

