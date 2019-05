Marquinhos lança plataforma online para castração de gatos

Matheus Henrique, com informações da assessoria

O agendamento de castração de gatos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a partir deste mês, poderá ser feito online, através de um sistema desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec).

O sistema foi lançado oficialmente nesta quinta-feira (16), pelo prefeito Marquinhos Trad, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e dará maior transparência ao serviço e comodidade aos usuários que poderão fazer o agendamento de qualquer dispositivo com acesso a internet.

Marquinhos destacou que Campo Grande é a primeira cidade do país a implantar esse sistema, que acabará com as longas filas e esperas nas ligações. “É um sistema que servirá de modelo para outros municípios e que, por sua vez, atende e dá mais autonomia ao cidadão e facilita o acesso ao serviço”, disse o prefeito.

Para o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, o sistema torna o serviço acessível à população. “Construímos uma plataforma ouvindo os servidores e os usuários sobre as suas necessidade e isso fez com que obtivéssemos uma ferramenta completa de gestão, além de pioneira neste nível de envolvimento, imersão e troca de informação otimizando o tempo das pessoas. Agora, quem precisa dos serviços de castração de felinos do CCZ poderá consultar a disponibilidade de vagas, realizar o agendamento e acompanhar a solicitação através do seu computador ou smartphone.“.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, acredita que a ferramenta trará mais conforto a população.“Esperamos que essa ferramenta contemple a necessidade dos usuários e que traga mais conforto e que as pessoas não precisem mais chegar de madrugada no CCZ para agendar como acontecia antigamente”.

Ao todo, 600 vagas de castração de felinos são disponibilizadas todo dia 20 de cada mês pelo CCZ. A ferramenta online facilitará o processo de agendamento, evitando filas.

O Agendamento Online

O site é fácil e intuitivo. Basta preencher corretamente os dados de endereço, e-mail e número do documento. Para os animais, as informações são de sexo, idade e peso. Através da senha, o cidadão pode escolher uma das datas disponíveis e acessar conforme a necessidade.

Para as ONG’s cadastradas, são 10 vagas, como já acontecia antes. Para os protetores, são disponibilizadas duas vagas e para a população, uma vaga por CPF. As campanhas, que acontecerão mensalmente, serão abertas todo dia 20 de cada mês e o número de vagas será de acordo com os feriados e finais de semana.

Ao comparecer na data agendada para a cirurgia, o cidadão deverá apresentar o comprovante de residência, documentos pessoais, o guia de pagamento do microchip quitado e o protocolo gerado no ato do agendamento online. A idade mínima para passar pela cirurgia é de seis meses de idade e dois quilos.

Para cadastrar no site, clique aqui .

