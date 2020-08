Em meio a pandemia, exportações crescem 29,37% em MS

Em plena pandemia, o crescimento das exportações de Mato Grosso do Sul de janeiro a julho de 2020 elevou em 29,37% o superávit da balança comercial se comparado com o mesmo período em 2019.

Nos sete primeiros meses deste ano, a diferença entre o total exportado e importado pelo Estado foi de US$ 2,4 bilhões, US$ 600 milhões a mais em relação aos US$ 1,8 bilhão em 2019.

As exportações em 2020 já somam US$ 3,5 bilhões, de acordos com os dado do Ministério da Economia, compilados na Carta de Conjuntura do Setor Externo, elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

As exportações de soja foram o principal destaque de janeiro a julho de 2020, com alta de 55,08%. A celulose, segundo item mais exportado, apresentou queda em termos de valor (16,83%) devido aos preços no mercado internacional, mas o volume de produtos exportados teve alta de 7%. Outros ítens que se destacaram foram: Carne de aves, com alta de 18,59%; o açúcar, que cresceu 178,02%; óleos e gorduras vegetais e animais, com elevação de 238,3% e as exportações de ferro-gusa e ferroligas, que aumentaram em 194,36%.

A China segue como o principal destino das exportações, com 50,93% de participação enquanto no aspecto regional o principal município exportador foi Três Lagoas com 41,88% de participação nas exportações estaduais.

O titular da Semagro o secretário Jaime Verruck comentou o resultado das exportações de minério, que tiveram queda de 30,04%. “Hoje o problema é de fluxo e não de mercado. Esse resultado está ligado ao baixo calado do Rio Paraguai. O rio está sem condições de navegabilidade devido à seca e isso impossibilitado o escoamento do minério pela Hidrovia”, informou.

Já o desempenho do município de Porto Murtinho, que escoou 362 toneladas de produtos de janeiro a julho de 2020, também foi ressaltado.

