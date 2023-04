Em nova reunião, Sesau pede volta ao uso de máscaras nas escolas

Em uma nova reunião na manhã desta terça-feira (11) entre a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) e a Semed (Secretaria Municipal de Educação), o secretário Sandro Benites pediu a volta do uso de máscaras por parte dos professores, para conter o aumento no número de casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

Apesar de não definir a obrigatoriedade do utensílio de prevenção a gripes, um dos grandes aliados durante o ápice da pandemia de Covid-19, cerca de 500 diretores que participaram do embate, se uniram a ideia e decidiram pedir aos colaboradores que retornem com a medida de segurança nas salas de aula. A decisão foi informada ao JD1 Notícias pela Semed, através da assessoria.

Outra solicitação acatada em meio a discussão, foi o reforço no uso do álcool 70% nas unidades escolares. Sendo assim, a partir de hoje, embora não impositiva, os professores voltam a aplicar os protocolos.

Mais recomendações- No encontro de ontem, para tratar do aumento expressivo da doença, o titular da Sesau, orientou, ainda, que os pais que estiverem com crianças com sintomas não levem os pequenos nas Upas (Unidades de Pronto Atendimento) e sim, em uma das 15 unidades básicas da Cidade.

