Em operação da PM, 248 pessoas foram abordadas e uma foi presa

A Polícia Militar (PM) realizou nesta sexta-feira (25), com início às 17h, a "Operação Saturação" em vários pontos da Capital, com objetivo de intensificar o policiamento ostensivo e preventivo, visando coibir comportamentos inadequados que motivam a prática de crimes, transgressões e infrações de trânsito, sendo realizada abordagens e operações de Blitz.

As equipes foram distribuídas por todo perímetro urbano e em pontos estrategicamente selecionados com base no controle estatístico e manchas criminais.

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito atuou na realização de blitz, com verificação de documentação veicular, fiscalização de infração de trânsito, orientações referentes a direção preventiva em caso de transgressão administrativa e realização dos procedimentos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

Na área central da capital, o Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada realizou abordagens e policiamento preventivo. Nos bairros, o Grupamento de Patrulhamento Aéreo (GPA), realizou a fiscalização a fim de apoiar toda a operação, essa modalidade de policiamento é de grande relevância durante as operações uma vez que em casos de necessidade pode realizar o acompanhamento tático de forma segura.

Confira o resultado da "Operação Saturação":

Pessoas abordadas 248

Veículos abordados 201

Veículos removidos 13

Auto de infração 69

Auto de recolhimento de documento 03

Mandado de prisão 01

