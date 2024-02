'Emprega CG no Seu Bairro': Aero Rancho recebe ação nesta quinta

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) vai realizar nesta quinta-feira (22), a primeira edição do 'Emprega CG no Seu Bairro', programa itinerante que dá continuidade às ações realizadas nos bairros, passando pelas sete Regiões Urbanas de Campo Grande.

Nesta edição, a equipe da Funsat estará na UBS Dr. Sebastião Eloy Pereira, localizada na Av. Rachel de Queiroz, 995 – Conjunto Aero Rancho. A ação acontecerá das 8h às 13h, com 12 empresas parceiras oferecendo 238 vagas nas mais diferentes áreas e funções.

As vagas disponíveis são para Operador (a) de Caixa (10); Motorista de Caminhão C (21); Ajudante de Depósito (15); Repositor (4); Técnico Segurança do Trabalho (1); Ajudante de Obras – servente (15); Tratorista Operador de Roçadeira (10); Mecânico Manutenção Diesel (14); Auxiliar de Mecânico (8); Eletricista de Veiculo (5); Borracheiro (9); Mecânico Industrial (2); Operador de Produção (40); Eletricista (1); Operador de Empilhadeira (2); entre outras.

Parceiros

São parceiros na 1ª edição do Emprega CG no seu Bairro: Atacadão, Supermercados Trazzi, Supermercados São João, Cunha Materiais para Construção, MK Materiais para Construção, Valdir Materiais para Construção, JBS Frigoboi, JBS Couros, Supermercados Portoalegrense, BC2 Grupo GPS, Expresso Nepomuceno e Solurb.

Além das vagas ofertadas pelas empresas parceiras, estarão disponíveis todas as oportunidades cadastradas no sistema da Fundação. A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam à ação portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

Serviço

Emprega CG no Seu Bairro (Aero Rancho);

22 de fevereiro de 2024 (quinta-feira);

8h às 13h;

UBS Dr. Sebastião Eloy Pereira - Av. Rachel de Queiroz, 995.

