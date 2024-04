Energisa terá redução na conta de energia

O valor da conta de luz vai cair para mais de 1,1 milhão de unidades consumidoras em 74 municípios de Mato Grosso do Sul. Na manhã desta terça-feira (2), a diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou a redução média de -1,61% na tarifa de energia elétrica da Energisa MS.

Esse reajuste tarifário anual entra em vigor na próxima terça-feira (8). Para alta tensão, a redução será de -3,65%. Para baixa tensão – que engloba classes residencial, comercial e rural, reajuste será para baixo de -0,84%. Enquanto os consumidores residenciais (B1) perceberão uma redução de -0,65%.

O fator que mais impactou para a redução da tarifa é a parcela da distribuidora (-2,38%), seguido da retirada de financeiros de anos anteriores (-1,40%). Deste modo, segundo a nova divisão, mais de 70% do que é arrecadado na fatura de energia não fica com a distribuidora, pois correspondem ao repasses para os demais entes da cadeia de distribuição.

Em todo o Brasil, o cálculo do reajuste das tarifas de energia elétrica segue regras estabelecidas em contratos de concessão que valem para todas as concessionárias de acordo com a Aneel. Como todas as empresas que atuam no setor de energia elétrica, a Energisa segue os percentuais determinados nacionalmente pelo agente regulador.

Parcelamentos

Vale lembrar a população que a Energisa seguirá oferecendo parcelamento em até 24 vezes, que pode ser realizado pelos canais de atendimento digitais da concessionária, pelo aplicativo Energisa ON, pelo Whatsapp ou pelo site.

